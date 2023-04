OFFICIEEL: Belgische profclub zet ambities kracht bij met komst Nederlandse spits: "Eerste stap in ons plan"

Het seizoen zit er nog niet op, of er wordt al aan het volgende seizoen gedacht. Bij diverse Belgische profclubs.

KSMK Deinze heeft alvast zijn eerste transfer voor het seizoen 2023-2024 aangekondigd met de Nederlandse aanvaller Sven Braken.

De 29-jarige centrumspits tekent voor twee seizoenen, met optie op een derde seizoen bij de Oost-Vlaamse club.

11 goals, 5 assists

Afgelopen seizoen scoorde hij 11 goals en zorgde hij voor 5 assists bij VVV-Venlo, dat hem nu laat vertrekken naar Deinze.

Welkom, 𝗦𝘃𝗲𝗻! 🧡🖤



De eerste transfer voor seizoen 23-24 is een feit! Centrumspits Sven Braken zal vanaf de start van de voorbereidingen in juni aansluiten bij onze Tigers. De Nederlander tekent een contract voor 2 seizoenen met één jaar optie. 🇳🇱



"Het is geweldig om een ervaren speler als Sven te verwelkomen in de club. Dankzij zijn kwaliteiten past hij perfect binnen het profiel waar we naar zochten. Hij is een leider die vanaf dag één zal kunnen presteren in het team", aldus sportief directeur Adrian Esparagga op de webstek van Deinze.

"Het is een eerste stap in ons plan voor volgend seizoen. Wij hopen om met de hulp van Sven onze doelstellingen te kunnen bereiken."