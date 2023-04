Voorzitter van KRC Genk heeft een duidelijke boodschap voor spelers én Wouter Vrancken

Racing Genk domineerde de Jupiler Pro League, maar zag de laatste weken zijn voorsprong wegsmelten op Union en Antwerp. Voor de club uit Limburg is het seizoen al geslaagd door in de top vier te eindigen en volgend seizoen Europees te spelen.

Vooral de laatste weken hadden de Genkies het moeilijk om de lijn van in het begin van de competitie door te trekken. Volgens voorzitter Peter Croonen is er geen reden tot paniek en keren er ook veel spelers terug uit blessure voor aanvang van de Play-offs.

"Ik maak me geen zorgen, maar ik had het liever anders gezien. Ons niveau is hetzelfde gebleven, maar onze efficiëntie was zeker achterin minder. Dat moeten we corrigeren", vertelde de sterke man van de leider aan Sporza.

Bij de club uit Limburg kijken ze al naar het volgende seizoen en proberen ze de kern te behouden. "De mercato zal veel rustiger zijn dan vorig jaar. We hebben toen heel wat spelers laten gaan en we zijn een nieuwe topploeg aan het bouwen. De ambitie is om de ploeg samen te houden, al zal er natuurlijk wel wat veranderen", vult Peter Croonen aan.

De architect van het succesverhaal bij de leider is coach Wouter Vrancken die ze in Genk maar wat al te graag willen houden. "We hebben met elkaar afgesproken dat het de bedoeling is om met elkaar door te gaan, zonder zaken uit te sluiten. Hij mag internationale ambitie hebben, maar dan over enkele jaren", zei de voorzitter nog.