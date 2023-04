Blessurezorgen om Kevin De Bruyne? "Kevin voelt zich niet zo goed"

Zoek niet naar Kevin De Bruyne zondag tegen Fulham: de Rode Duivel is afwezig. Volgens coach Pep Guardiola liep De Bruye een lichte blessure op.

Na zijn fantastische prestatie tegen Arsenal, waar De Bruyne twee goals maakte en ook een assist gaf, zit hij plots niet in de selectie voor de verplaatsing naar Fulham.

En dat net nu Manchester City op titelkoers ligt in de Premier League. Als het straks wint tegen Fulham, dan wipt City over Arsenal in de stand.

Pep Guardiola verklaarde de afwezigheid van De Bruyne voor de match. "Kevin voelt zich niet zo goed, hij heeft een lichte blessure. Ik weet niet wanneer hij weer op het veld staat", zei de Spanjaard.

De Argentijn Julian Alvarez verving De Bruyne in het basiselftal bij City. Ook Bernardo Silva is afwezig bij City, zijn vervanger is Riyad Mahrez.