Trossard opnieuw in de basis en Arsenal kan weer winnen, had hij hen wel de titel kunnen schenken?

Leandro Trossard stond dinsdag na vier wedstrijden op de bank te beginnen weer in de basis. En Arsenal kon eindelijk weer eens winnen.

Leandro Trossard begon uitstekend bij Arsenal met maar liefst zeven assists en één goal in 12 wedstrijden. Maar tegen Liverpool zette coach Arteta Trossard plots weer op de bank en Arsenal zag zijn reeks van 7 overwinningen op rij stoppen.

Titelconcurrent Manchester City bleef gewoon doorstomen met nu al 8 overwinningen op rij. Straks kan het weer aan de leiding komen als het wint van West Ham en heeft het nog een wedstrijd extra.

Dinsdag tegen Chelsea startte Trossard na vier wedstrijden op te bank te beginnen weer in de basis. Hij gaf geen assist of maakte geen goal en werd na een uur gewisseld, maar Arsenal won toch weer. Is de aanwezigheid van Trossard in de basis dan toch belangrijk voor Arsenal?

Concurrentie stelde niet teleur

Nadat Gabriel Jesus terugkeerde na een knieblessure verkoos Arteta om de Braziliaan in de basis te zetten samen met Martinelli en Saka. Jesus scoorde sinds hij weer in de basis staat 5 keer in de 6 matchen en stelde dus niet teleur.

Ook concurrent Martinelli deed het met 3 assists en 2 goals in de laatste 6 matchen niet slecht. Enkel Saka viel wat stil met 1 goal en 1 assist in de laatste 6 matchen.

Dat Trossard naast de basis belandde is dus niet geheel onlogisch, want zijn concurrenten stelden ook niet teleur. Het was vooral de verdediging van Arsenal, waar Saliba uitviel, die het liet afweten met 13 tegengoals in 6 matchen.

Is de titel gaan vliegen?

De vraag of het op de bank zetten van Trossard de titel zal kosten is dus een moeilijke vraag. Zijn concurrenten deden het zeker niet slecht, maar had Arsenal misschien meer punten gepakt met Trossard?

Arteta zal de komende wedstrijden misschien weer meer kiezen voor Trossard in de basis nu Arsenal weer weet wat winnen is. De vraag is alleen of het nog veel zal uitmaken want met Man. City onder stoom is de titel wellicht toch al gaan vliegen.