Karel Geraerts spreekt duidelijke taal om bij Club Brugge trainer te worden

Club Brugge is nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend jaar. Meer en meer lijkt het daarvoor bij Karel Geraerts uit te komen.

Karel Geraerts heeft in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer al een mooi parcours achter de rug. Dat maakt duidelijk indruk bij de concurrentie, waardoor hij ook de nodige interesse geniet van zijn ex-club Club Brugge.

Daar neemt Rik De Mil momenteel de honneurs waar, maar het is duidelijk dat blauwzwart wel degelijk een nieuwe trainer wil aanstellen voor volgend seizoen. Is Geraerts klaar voor een volgende stap in zijn carrière?

“Je weet nooit of je er klaar voor bent voordat je het daadwerkelijk doet. Op een dag zal ik een kans moeten grijpen en we zullen zien wat er gebeurt. Maar mijn werk bij de Union is nog niet af, er zijn nog minstens de Champions’ play-offs te spelen”, klinkt het in La Dernière Heure.

Na het seizoen zal Geraerts met zijn vrouw en makelaar overleggen. “Ik weet hoe de voetbalwereld werkt: er is interesse als het goed gaat, zowel voor de spelers als voor de coach. En als het niet goed gaat, is er geen belangstelling voor de spelers en worden coaches vaak ontslagen.”

Club Brugge ziet hij als een mogelijkheid. “Aan het einde van het seizoen leg ik alle mogelijkheden naast elkaar en neem ik de tijd om erover na te denken. Ik ben al vier jaar bij de Union en ik voel me er goed. Ik zie dat de pers veel praat over bijvoorbeeld Brugge, waar ik woon. Als ik naar de bakker ga, vragen ze me ernaar.”