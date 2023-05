Lionel Messi weer weg bij PSG, maar moet hij wel nog naar een exotische bestemming trekken?

Lionel Messi, die deze zomer 36 wordt, verlaat PSG. Wellicht trekt hij naar een exotische bestemming, maar moet hij dat wel nog doen?

Lionel Messi zal na iets minder dan twee jaar PSG weer verlaten. Na zijn onaangekondigde promotrip naar Saoedi-Arabië zou PSG hem voor twee weken geschorst hebben zou ook twee weken loon inhouden.

Er zouden verschillende opties voor Messi, onder meer een terugkeer naar Barcelona wordt genoemd. Daar zijn wel nog financiële problemen en is er altijd nog het litteken van het vertrek in 2021.

Ook monsteraanbiedingen vanuit Saoedi-Arabië, waar Messi zo’n 400 miljoen euro per jaar kan verdienen, of naar de VS trekken zijn een optie. Of zelfs een terugkeer naar jeugdclub Newell's Old Boys.

Bankrekening vullen

De voorkeur van Messi zou evenwel gaan naar een verlengd verblijf in Europa. Misschien wil Guardiola nog eens een uitdaging aangaan bij Manchester City. Maar moet Messi wel nog één van die uitdagingen aangaan?

Eindigde de carrière van Messi niet op 18 december 2022? Met winst op het WK vulde Messi het laatste gaatje op zijn palmares, eigenlijk heeft hij niets meer te bewijzen. Behalve nog zijn bankrekening te vullen ergens in een vergeetput.