Assistent die moet vertrekken stelt zich vragen over Lierse K.: "En dat voor een professionele voetbalclub"

Nico Van Kerckhoven moet Lierse K. verlaten. Hij zal volgend seizoen geen assistent meer zijn bij de club.

Na hoofdtrainer Tom Van Imschoot en teammanager Roel Rymen moet ook clublegende Nico Van Kerckhoven Lierse K. verlaten. Hij was al sinds 2018 assistent op het Lisp. De komst van de nieuwe hoofdtrainer Jo Christiaens heeft duidelijk wat in beweging gezet. Met Geert Emmerechts is er ook al een nieuwe assistent aangeworven.

“Vooral de manier waarop de communicatie is gebeurd, bleef toch wat hangen”, zegt Van Kerckhoven aan Gazet van Antwerpen. “Ik werd pas net voor de officiële aankondiging op de hoogte gebracht en bovendien werd me verteld dat Geert Emmerechts zich vooral over de jongeren zou bekommeren. De echte invulling bleek totaal anders.”

Ex-zwemmer

Dat gaf Van Kerckhoven allemaal heel weinig vertrouwen voor de toekomst van de club. “Ik zag Lierse als een groeiproject, maar ik geloof niet dat de personen die nu de beslissingen zullen nemen die sportieve groei ook waar zullen kunnen maken.”

En Van Kerckhoven gaat nog een stapje verder. “Als ik zie dat een ex-zwemmer ( Sidney Appelboom, red.), die nooit in het voetbal zat, oordeelt over welke beloftevolle jongeren wel of niet een contract aangeboden krijgen en bij moeten schaven, dan stel ik me daar binnen een professionele voetbalclub toch wel serieuze vragen bij.”

De mensen die de touwtjes in handen krijgen hebben volgens Van Kerckhoven maar weinig binding met Lierse of het verleden. Zelf heeft hij al wat losse gesprekken over zijn toekomst in het voetbal, maar nog niks is concreet.