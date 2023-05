Hard verdict voor Tottenham-keeper Hugo Lloris

Hugo Lloris is voor de rest van het seizoen uit. Dat heeft trainer Ryan Mason tijdens een persconferentie gezegd.

Eind april verloor Tottenham met 6-1 van Newcastle. Tot overmaat van ramp moest halfweg kapitein Hugo Lloris vervangen worden. Hij had een blessure aan het dijbeen opgelopen.

Zo stond Lloris de voorbije 2 wedstrijden ook aan de kant met die blessure. Na enkele extra onderzoeken kwam er nog meer informatie over de blessure aan het licht en dat was zeker niet rooskleurig. Hij is voor de rest van het seizoen uit met een blessure.

Mogelijk speelde Lloris zo zijn laatste wedstrijd voor Tottenham in die 6-1-nederlaag, want ondertussen wordt er gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de kapitein. Hij heeft nog een jaar contract en mogelijk wil Tottenham nog iets van hem krijgen. Zo zou er na 11 jaar een einde aan de periode van Lloris bij Tottenham kunnen komen.