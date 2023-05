Club degradeert uit Belgisch profvoetbal, maar geeft strijd niet op: "Het zal op andere terreinen worden gespeeld"

Het 1-1 gelijkspel van Virton tegen de beloften van Standard was onvoldoende voor de ploeg uit de Gaume om zich te redden. Maar de club geeft het nog niet op.

"We zijn eind september in een negatieve spiraal geraakt na de bekerwedstrijd. Het lukte ons niet meer om topresultaten neer te zetten", aldus Daniel Striani.

De directeur-generaal van Virton geeft de strijd echter nog niet op. Ze willen de degradatie afwenden op andere manieren.

© photonews

Donderdag werd nog een actie bekendgemaakt tegen Lommel, wiens licentie ze in vraag willen gaan stellen via juridische wegen.

Degradatie afwenden

"Het zal op andere terreinen worden gespeeld. Er zullen gesprekken zijn met de verschillende partijen deze maand."

"We willen zo snel mogelijk zekerheid en een positieve afloop. En zelfs als we zakken naar Eerste Nationale, dan blijven we een profclub."