Harry Kane schrijft geschiedenis en gaat Wayne Rooney voorbij

Wie aan Harry Kane denkt, denkt vaak aan doelpunten en in de Premier League maakte hij er al heel wat. Hij had er al 208 gemaakt en stond daarmee op gelijke hoogte met Wayne Rooney.

Tegen Crystal Palace scoorde Kane zijn 209e Premier League-doelpunt uit zijn carrière en het was meteen ook het winnende doelpunt. Zo werd dat doelpunt extra speciaal.

Dankzij zijn doelpunt tegen Crystal Palace ging hij dus Rooney voorbij. In de topschutterslijst aller tijden staat Kane nu 2e. Alan Shearer staat aan de leiding met 260 doelpunten.

Goal number 209 for @HKane 💥



He moves second on the ranking for all-time @premierleague goalscorers ⚽️ pic.twitter.com/4bwUePhQgc