Doorbraak op komst? 'Romeo Lavia in gesprekken met absolute topclub'

Romeo Lavia speelt op dit moment voor Southampton. Het is al een tijdje duidelijk dat onze landgenoot deze zomer een stevige stap vooruit zal zetten.

Romeo Lavia heeft zich in de Premier League al aardig in de kijker gespeeld. De interesse voor de Rode Duivel is dan ook bijzonder groot. Volgens Engelse media is Lavia persoonlijke gesprekken aan het voeren met Chelsea. Zij maken van onze landgenoot één van de grootste prioriteiten voor de zomermercato.

Vorig jaar probeerde de club uit Londen al Lavia naar Chelsea te halen, maar dat lukte toen niet. Om hem binnen te halen zal echter stevig betaald moeten worden.

De releaseclausule in het contract van Lavia bij Southampton zou omgerekend maar liefst 50 miljoen euro bedragen. Een stevige bedrag dat op tafel gelegd moet worden, maar dat mag voor Chelsea geen probleem zijn.

Todd Boehly laat er geen gras over groeien en wil voor volgend seizoen een absolute topploeg op het veld krijgen. Zij zouden gecoacht worden door Mauricio Pochettino, maar die deal is nog niet rond.