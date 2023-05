📷 Dante Vanzeir ziet trainer ontslagen worden bij New York Red Bulls

Gerhard Struber is niet langer trainer van de New York Red Bulls. De Oostenrijker nam in onderling overleg afscheid van de club.

Struber was sinds oktober 2020 trainer in New York. Officieel is de zwakke competitiestart van de ploeg de reden van het ontslag. Er werd slechts één keer gewonnen in elf wedstrijden. New York staat momenteel laatste in de Eastern Conference van de MLS. De voorbije twee jaar haalde de ploeg nog telkens de play-offs.

Gruber kwam vorige maand in opspraak rond het racismegeval met Dante Vanzeir. Wellicht speelt dit ook mee in de beslissing om een punt achter de samenwerking te zetten.

Hij werd verweten om te braaf om te gaan met de straf voor Vanzeir. Onze landgenoot, overgekomen van Union SG, werd toen voor zes matchen geschorst. Ook assistent Bernd Eibler blijft niet aan boord. Assistent-coach Troy Lesesne neemt over tot het einde van het seizoen.