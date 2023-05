Vanhaezebrouck moet in top drie bij Coach van het Jaar: "Maar zijn reputatie raakte elders al bezoedeld"

Ons land heeft aardig wat voetbaltrainers die weten wat hun metier vraagt. Sommigen krijgen niet de erkenning die ze moeten krijgen.

België ziet met Clement, Kompany en Still enkele trainers het bijzonder goed in het buitenland. Voor de Waalse columnist Christophe Franken had Hein Vanhaezebrouck al veel verder kunnen en moeten staan.

“Hij kreeg kansen na zijn titel met Gent (2015) maar hij trok de stoute schoenen niet aan. Zijn hoofdstuk met Anderlecht (2017-2018) heeft zijn reputatie grotendeels bezoedeld”, klinkt het in La Dernière Heure.

De resultaten van Anderlecht sinds zijn vertrek tonen volgens Franken duidelijk aan dat de malaise bij paarswit niet alleen aan hem lag. Zelfs verre van dat.

“Hein Vanhaezebrouck blijft een van de beste coaches van het land”, gaat Franken verder. “De Gentse coach heeft er een opmerkelijk seizoen op zitten. Iets wat niet genoeg benadrukt wordt.”

Antwerp, Genk en Union strijden nog voor de titel. Dat zou ook wel eens de uitslag voor ‘Coach van het Jaar’ kunnen worden. “Maar het zou oneerlijk zijn om Hein Vanhaezebrouck niet in de top drie te zetten na zijn lange en succesvolle seizoen in Gent.”