OFFICIEEL: Club Brugge zit niet stil en legt flankverdediger vast tot medio 2026

Club Brugge heeft op sportief vlak amper nog iets te winnen dit seizoen. En dus richt ook Vincent Mannaert het vizier al op de volgende voetbaljaargang. En de algemeen manager vergeet de eigen jonkies niet uit het oog.

Club Brugge heeft in dat opzicht Joaquin Seys een nieuwe overeenkomst laten tekenen. De 18-jarige flankverdediger tekent een contract tot medio 2026.

Seys was het voorbije seizoen een vaste waarde in de basis van Club NXT. Meer zelfs: hij droeg zelfs enkele wedstrijden de aanvoerdersbans. Hij is één van de spelers die de komende seizoenen de overstap moet maken.