11 mei: KV Mechelen viert speciale verjaardag

KV Mechelen is een van de Belgische ploegen met de rijkste traditie. En nu hebben ze een jubileum te vieren.

Dit seizoen was geen topseizoen voor KV Mechelen, dat als 13e wist te eindigen in de Jupiler Pro League.

Bovendien was het ook kansloos in de bekerfinale en dus zal het volgend seizoen niet aantreden in de Europa League (of Conference League).

Den Boer

In een ver verleden was Malinwa wél succesvoller én zelfs in Europa een topploeg. De laatste keer dat een Belgische club een Europese prijs pakte?

Dat is ondertussen exact 35 jaar geleden. De voorzet van Ohana en het doelpunt van Den Boer? Het staat op ieders netvlies.

Preud'homme stond in doel, Clijsters stond in de verdediging. Het was een glorieuze dag voor Malinwa, dat nu ook in de kijker werd gezet.