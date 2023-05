Bayern München komt met een blessure-update over Manuel Neuer

Manuel Neuer staat terug op het trainingsveld. Dat heeft Bayern München op sociale media laten weten. 5 maanden geleden had hij nog een beenbreuk opgelopen.

Kort na het WK in Qatar ging Manuel Neuer op skivakantie, maar daar kwam hij echter ten val en de doelman van Bayern München liep daarbij een beenbreuk op. Zo stond hij voor een maandenlange revalidatie.

Neuer werkte heel hard aan zijn terugkeer en 5 maanden later staat hij al terug op het trainingsveld. Wanneer hij precies zal terugkeren, staat nog niet vast. "Maar ik doe er alles aan om zo sterk mogelijk terug te keren. Ik hoop dat mijn herstel zo goed mogelijk verloopt", vertelde hij via de clubkanalen.

Yann Sommer was tijdens de blessureperiode van Neuer de vervanger en heeft nog een contract tot 2025. Er wordt verwacht dat Neuer terug onder de lat zal staan, maar Bayern is ook naar nieuw bloed op zoek. Zo zou het onder meer in Anderlecht-doelman Bart Verbruggen geïnteresseerd zijn.