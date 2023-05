Cercle Brugge heeft een nieuwe CEO: "Ook verantwoordelijk voor belangrijke strategische projecten"

Alexander Vantyghem is de nieuwe CEO van Cercle Brugge. Hij is al enkele jaren actief bij de club en zal nu nog meer verantwoordelijkheid krijgen.

In 2020 kwam Alexander Vantyghem bij Cercle Brugge als Legal Counsel. Ondertussen is hij er al actief als General Counsel, waarbij hij verantwoordelijk is voor belangrijke strategische projecten als het stadiondossier en contacten met belangrijke externe stakeholders, zo staat er op de website te lezen.

Vanaf mei 2023 is Vantyghem CEO bij Cercle. Hij is de opvolger van Ben Lambrecht die enkele maanden eerder als CEO de overstap naar moederclub AS Monaco maakte.

Vantyghem is jurist van opleiding en werkte eerder bij advocatenkantoor Altius waar hij zich specialiseerde in sportrecht met een grote focus op de begeleiding van Belgische en internationale voetbalteams. In de periode van 2017 tot 2020 was hij ook bestuurslid bij KV Kortrijk.