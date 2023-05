Sterkhouder van Belgische topclub denkt aan transfer: "Maar ik hou mijn ambities voor mezelf"

Ronny Deila wil volgend seizoen een nieuwe stap zetten met Standard. De Luikse topclub heeft de ambitie om opnieuw mee te spelen voor de prijzen. Arnaud Bodart is één van de cruciale pionnen in het radarwerk. Maar blijft hij op Sclessin?

Arnaud Bodart is al enkele seizoenen één van dé sterkhouder van Standard. De 25-jarige doelman heeft ondertussen de leeftijd om een transfer te maken. Die interesse werd in het verleden afgewimpeld, maar de treinen zullen niet eindeloos passeren.

“Ik ben iemand die in het heden leeft”, laat Bodart het achterste van zijn tong niet zien in La Dernière Heure. “Eén ding is zeker: ik voel me geweldig bij Standard. Ik speel bij mijn club in mijn stad, hé. Al mis ik wel onze Europese wedstrijden.”

En dat kan een probleem zijn. Ook volgend seizoen lijkt er geen Europees voetbal in te zitten voor de Rouches. “Als voetballer heb ik ambities”, besluit Bodart in het licht van een transfer. “Maar die hou ik voor mezelf. Al kan ik wel zeggen dat ik vooruitgang wil boeken.”