BREAKING: Routinier neemt per direct afscheid van Rode Duivels: "Het is aan de nieuwe generatie"

De beslissing is gevallen: Axel Witsel neemt afscheid van de Rode Duivels. Hij stopt per direct en is dus ook niet meer beschikbaar voor bondscoach Domenico Tedesco.

Deze week liet vader Witsel nog de deur op een kier voor een terugkeer van de middenvelder bij de Rode Duivels. Maar intussen heeft Witsel zelf de beslissing genomen om te stoppen. Hij verzamelde 130 caps bij de Rode Duivels. “Na bijzonder hard te hebben nagedacht, kondig ik met veel emoties mijn afscheid aan bij de nationale ploeg”, schrijft de 34-jarige Witsel op sociale media. “Het was een hele eer om mijn land 15 jaar lang te mogen vertegenwoordigen. Maar nu is het belangrijk voor mij om meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en me te focussen op mijn club. De nieuwe generatie zal ons ongetwijfeld nog meer geweldige momenten bezorgen.” Merci, Axel! 🇧🇪🦋 pic.twitter.com/6yesVtpShw — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 12, 2023