Supporters halen hun slag helemaal thuis: prachtige traditieclub met verleden in hoogste afdeling staat zowaar te koop

Een ongelooflijke ontwikkeling bij één van de traditieclubs in ons land. De supporters hebben hun slag thuisgehaald bij Eendracht Aalst: de club staat te koop.

Het Nieuwsblad heeft vernomen dat voorzitter Patrick Le Juste in een videocall heeft bekendgemaakt dat hij Eendracht Aalst te koop stelt. De positie van de voorzitter was zwaar onder vuur komen te liggen en de harde kern ging zelfs over tot een boycot van de thuiswedstrijden.

Boycot

Aan de basis hiervan lagen onpopulaire maatregelen als het verhogen van abonnementsprijzen en slechte communicatie van Le Juste, die eerder wel Aalst gered had van het faillissement. Door plaats te ruimen gaat hij nu in op de wens van de fans. Door de boycot liepen de inkomsten met liefst vijftig procent terug.

"De continuïteit van de club wordt de komende maanden gegarandeerd. De overnemer krijgt een schuldenvrije club in handen", laat Le Juste nog weten. Een precieze overnameprijs is niet vastgesteld, al zou die maximaal 4 miljoen euro bedragen. Aalst, dat in 2002 uit de hoogste klasse degradeerde, is actief in Tweede Afdeling.