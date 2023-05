Na moeizame start: Ronny Deila heeft nog één grote wens voor play-off 2

Standard staat dit weekend tegenover Westerlo in play-off 2. Een match die absoluut gewonnen moet worden door de Rouches.

Standard nam niet de beste start in play-off 2, maar trainer Ronny Deila gelooft nog altijd heel hard dat hij met zijn ploeg die nacompetitie kan winnen. Dan wordt dit wel een cruciale wedstrijd tegen Westerlo.

“Wij moeten thuis winnen, maar ook Gent staat voor een big game . Een verplaatsing naar Cercle is altijd moeilijk”, klonk het vastberaden op de persconferentie in Luik.

Deila hoopt dus een beetje op de hulp van Cercle Brugge, want hij heeft nog een grote wens voor het verdere verloop van play-off 2. “Ik droom van een finale op de laatste speeldag in Gent. Het zou fantastisch zijn als we in die wedstrijd nog alles hebben om voor te spelen”, klinkt het.