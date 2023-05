'Trainer geeft groen licht voor komst van Amadou Onana'

Amadou Onana is bezig aan een sterk seizoen bij Everton. Dat wekt uiteraard de nodige interesse bij andere ploegen.

Amadou Onana heeft zichzelf dit seizoen al meer dan eens laten zien bij Everton. Hoewel hij nog onder contract ligt tot de zomer van 2027 is de interesse om hem deze zomer weg te plukken bijzonder groot.

Er werden al verschillende ploegen genoemd uit de Premier League en andere Europese topcompetities als nieuwe werkgever van de Rode Duivel. Daar kwam begin deze maand ook Manchester United bij.

In de Engelse pers is te lezen dat Erik ten Hag zijn groen licht heeft gegeven voor de komst van Amadou Onana deze zomer bij Man United. De ex-trainer van Ajax Amsterdam is danig onder de indruk.

De fysieke verschijning en de lichamelijke kracht van de middenvelder van Everton zouden een heel goede aanvulling zijn op Bruno Fernandes en Christian Eriksen. United zal deze zomer dan ook proberen Onana binnen te halen.