In alle Antwerp-euforie komt Overmars met wake up call: "Ik zet liever een stapje terug om de club gezond te houden"

Marc Overmars en Antwerp FC hebben de Beker van België al op zak, maar beschikken nu ook over de beste kaarten om de titel naar de Bosuil te halen. Al beseft de Nederlander dat er nog héél véél werk op de plank ligt.

Zo beseft Marc Overmars als geen ander dat Antwerp FC herleeft bij de gratie van Paul Gheysens. “Er wordt veel te veel geteerd op de centen van de voorzitter”, herhaalt de sportief directeur van de Great Old in Het Laatste Nieuws. “We moeten er vanaf dat hij elk jaar moet bijstorten. En dat geldt trouwens voor elke club in België."

“Ik zet liever een stapje terug om de club gezond te houden”, spreekt Overmars straffe taal. “Eigenlijk is het heel simpel. Komt er tien miljoen euro binnen door een uitgaande transfer, dan kunnen we er vijf opnieuw uitgeven. En dan is het aan de scouting om met een goeie af te komen.”