Straffe transfertip voor Vincent Kompany: "Basisspeler van Rode Duivels halen"

Vincent Kompany pakte met Burnley de titel in tweede klasse. Volgend seizoen speelt de ploeg weer in de Premier League.

Vincent Kompany legde met Burnley een fantastisch parcours af in The Championship. Het is uitkijken welke transfers er zullen gebeuren om volgend seizoen in de Premier League minstens het behoud af te dwingen.

Oud-voetballer Stan Collymore doet Vincent Kompany alvast een opvallend voorstel in zijn rubriek in CaughtOffside. Hij zou Kompany voorstellen om Romelu Lukaku binnen te halen. Die keert na een jaartje Inter normaal terug naar Chelsea, maar zal zeker niet weigerachtig staan tegen een nieuwe uitleenbeurt.

“Hij kent Lukaku goed. Niet alleen van tegen elkaar te spelen in de Premier League, maar ook van samen te spelen bij de Rode Duivels. Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar ik zie de promovendus zeker zoiets heel ambitieus proberen”, klinkt het.