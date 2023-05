Boskamp legt uit wat het grootste probleem is bij de jongste Hazard

Niemand was zo beslissend in de play-offs van de Challenger Pro League als Kylian Hazard. De 27-jarige aanvaller dolde met de tegenstand, maar dat kon hij niet heel het seizoen.

Johan Boskamp kent de derde Hazard maar al te goed. "Op heel jonge leeftijd was die echt fantastisch, maar hij was zo serieus als een voordeur", lachte Boskamp bij Extra Time. "Een echte speelvogel."

"Zijn mama was keepster en zijn vader speelde bij La Louvière. Ik denk dat hij er ook wel wat genoeg van had dat heel die familie altijd maar over voetbal sprak. Maar zelf kon hij zó goed voetballen. Altijd de actie maken."

Maar dat dribbelen werd ook zijn grote probleem. Zo bleek ook eerder dit seizoen. "Hij ging dribbelen om een actie te maken en het maakte hem geen reet uit of het in de zestien was of niet. Hij wou gewoon de actie maken. Maar in het moderne voetbal moet je niet dribbelen om te dribbelen."