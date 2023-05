Héél opvallende verklaring waarom Lukaku vanavond niet in de basis staat in de halve finale van de CL

Inter won de heenmatch tegen AC Milan met 0-2. Vanavond maken beide Milanese clubs uit wie er in de finale zal staan. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zonder Romelu Lukaku in de basis gebeuren. Nochtans is de spits weer in bloedvorm.

Vijf goals en drie assists in vier matchen volstaan echter niet om 'oudje' Edin Dzeko (37) uit de ploeg te spelen. Nederlands journalist Willem Haak, notoir Inter-volger, heeft daar een heel opvallende verklaring voor.

“Het gaat echt om zijn bijdrage aan het spel van Inter. Zijn spelintelligentie is nog net iets beter dan die van Lukaku. Dzeko kan echt heel goed tussen de linies spelen. Hij laat zich inzakken en verdeelt het spel. Lukaku is ook balvast, maar Dzeko maakt lager op het veld nog net iets betere keuzes", vertelt hij in GvA.

Nochtans lijkt Lukaku weer de oude te zijn. De man die Inter naar een titel leidde. “Hij is nog niet helemaal de Lukaku van twee jaar geleden, hij mist nog iets, maar hij is er toch bijna”, vindt Haak. "Hij is weer beweeglijker, heeft weer iets meer snelheid te pakken en ook zijn techniek is terug. Dat in combinatie met zijn lichaam… Dat maakt dat hij weer onhoudbaar is geworden.”