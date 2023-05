Vandenbempt doet een heel vreemde vaststelling bij Genk: "Rood aangelopen, zwaar hijgend"

KRC Genk heeft de rol (voorlopig?) moeten lossen in de titelstrijd. Dat kan volgende week weer helemaal anders zijn, maar toch is het geen goed teken dat ze nu al twee dreunen op rij kregen.

Analist Peter Vandenbempt geeft ze ook niet al te veel kans meer. "Ik zou Racing Genk nog niet afschrijven in de titelstrijd, maar - om het in koerstermen te zeggen - een renner die in de laatste kilometer van de laatste beklimming van een bergrit ineens rood aangelopen, zwaar hijgend een paar meter moet toegeven op zijn twee concurrenten, daar zet je toch ook niet te veel geld op in", klinkt het bij Sporza.

Genk kreeg op bepaalde momenten les in duelkracht van Union. "Het ging de strijd niet aan en kon op geen enkel moment zijn goede spel van het hele seizoen te spelen. De topvorm lijkt er bij niet veel van de bepalende spelers te zijn."

Genk is sinds het vertrek van Onuachu niet meer dezelfde ploeg. "Er worden fouten gemaakt op standaardsituaties, wat zeker niet van hun gewoonte is. De ploeg straalde gisteren, zeker in de eerste helft, uit dat ze er niet meer in geloofden. Het contrast met de overtuiging bij Union kon niet groter zijn."