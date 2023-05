En plots is ook het laatste plekje in 1B uitgedeeld

Het was nog een tijdje bibberen en beven, maar ondertussen is er eindelijk duidelijkheid. En witte rook.

Royal Francs Borains heeft zijn licentie beet. En daardoor zijn ze ook meteen zeker van 1B volgend seizoen.

De kloof met La Louvière is vier punten met nog een speeldag voor de boeg en dus zijn ze zeker van de Challenger Pro League.

ūü•≥ Le tribunal arbitral, C-SAR, a acté que l’Union belge de football ne s’opposait plus à l’octroi de la licence aux @FrancsBorains qui ont répondu à toutes les demandes qui ont été faites.

La licence sera donc octroyée officiellement le 22 mai prochain.

Rendez-vous en… pic.twitter.com/ja78ebv8Fm May 17, 2023

De licentie liet lang op zich wachten, maar deze woensdag kwam dan toch het verlossende nieuws dat ze op 22 mei hun licentie gaan krijgen.

De laatste vragen kregen een antwoord en er is niets meer om zich zorgen over te maken. Dat liet ook sterke man en politicus Bouchez weten via de sociale media.