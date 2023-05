Jonathan Legear twijfelt niet en zegt heel concreet wat volgende stap in carrière is

Jonathan Legear heeft een punt achter zijn carrière gezet. Toch is hij niet van plan om het wereldje achter zich te laten.

Geen Challenger Pro League volgend seizoen voor URSL Visé. Voor Jonathan Legear het moment om een punt achter zijn actieve voetbalcarrière te zetten. Nochtans kan hij nog altijd goed mee, als we hem mogen geloven.

“Als we lopen ben ik nog bij de eersten, maar mijn energie om vijf à zes keer in de week te trainen met onvermoeibare jonkies is op. Na twintig jaar als prof is het tijd voor iets nieuws”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En Legear weet ook goed wat hij wil. Hij wil zich op het coachen storten. Dat levert hem misschien al een heel concrete aanbieding op. “De eerstvolgende jaren wil ik beginnen als assistent van een ervaren trainer. Een amateurcoach kan mij niets leren, hè. Wie weet word ik hier bij Visé wel de rechterhand van José Riga. We zullen zien.”