'Genk wil optie lichten, maar ziet speler zo goed als zeker vertrekken naar Griekenland'

KRC Genk moet deze zomer wat sleutelen aan de selectie. Een eerste vertrek zou al zo goed als rond zijn.

KRC Genk zal tijdens de zomermercato wat aanpassingen aan de spelerskern moeten doorvoeren om ook volgend seizoen competitief genoeg te zijn om mee te spelen voor de landstitel in de Jupiler Pro League.

Grote veranderingen zijn er niet nodig, maar het is toch uitkijken wie de ploeg zal verlaten. Volgens TransferGeek mag je daar zeker Angelo Preciado bij rekenen.

Hij zit met een aflopend contract in de Cegeka Arena, maar de Limburgers hebben wel nog een te activeren optie voor een extra seizoen. Dat willen ze zeker lichten, ook al is Preciado geen vaste waarde in het elftal van Wouter Vrancken.

Panathinaikos, de nummer twee uit Griekenland, zou de Ecuadoraan deze zomer willen binnenhalen. Als Genk de optie van Preciado licht, dan kan het nog een beperkte transfersom vangen bij een vertrek.