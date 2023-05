Kevin De Bruyne kan opnieuw een prijs winnen en zo iets unieks neerzetten

Kevin De Bruyne is opnieuw genomineerd voor Premier League-Speler van het Seizoen. Zo kan hij al voor de 3e keer die prijs winnen, wat een record zou zijn.

Kevin De Bruyne is opnieuw aan een sterk seizoen bezig. Hij staat met Manchester City in de finale van de Champions League en kan opnieuw de titel in de Premier League pakken.

In de Premier League maakte De Bruyne dit seizoen al 7 goals en was hij goed voor 18 assists. Dat zijn opnieuw geweldige statistieken voor de Belg en hij werd daardoor opnieuw genomineerd om Premier League-Speler van het Jaar te worden.

De Bruyne won in het seizoen 2018-2019 en 2021-2022 al eens die prijs en kan die dus voor een 3e keer winnen. Dat zou overigens een record zijn. Momenteel staat hij samen met Thierry Henry, Cristiano Ronaldo en Nemanja Vidic 1e met 2 stuks.

De andere genomineerden zijn Erling Haaland (Man City), Bukayo Saka en Martin Odegaard (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Kieran Trippier (Newcastle) en Harry Kane (Tottenham).