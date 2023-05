Schorsing van Dante Vanzeir zit erop: "Uitkijken hoe hij het aanpakt"

De schorsing van Dante Vanzeir bij New York Red Bulls zit erop. Vanaf zondag is hij opnieuw speelgerechtigd na de racismerel.

Zes wedstrijden werd Dante Vanzeir in de Amerikaanse MLS-competitie geschorst voor zijn racistische uitspraken. De woordvoerder van supportersvereniging Viking Army, die veel kritiek had op de milde straf, reageert op de terugkeer van de ex-speler van Union SG.

“Als Vanzeir speelt, zullen er gemengde reacties komen”, klinkt het in La Dernière Heure. “Sommige clubleden zijn niet bereid hem een goede ontvangst te geven. Anderen zijn bereid hem een tweede kans te geven.” Mocht onze landgenoot scoren, dan is het uitkijken hoe iedereen zal reageren, ook voor zijn ploegmaten wordt het blijkbaar een moeilijk item. Geplande acties tegen een terugkeer van Vanzeir zijn er alleszins niet voorzien.

De verwachtingen zijn hoog en als hij die niet kan inlossen, dan lijkt zijn passage in de MLS na dit seizoen al voorbij voor Vanzeir. “Hij kan een goed seizoen draaien. Hij heeft talent, dat is zeker. Hij kan een heel goede speler worden voor de Red Bulls. We zullen zien hoe hij dit weekend en de weken daarna aanpakt, hoe hij presteert op het veld maar ook als mens. Als hij op beide vlakken kan slagen, kan hij een fenomenale voetballer worden en een nog beter mens.”