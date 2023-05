Stilaan in discussie voor titel van 'beste coach ter wereld'?: "Ben niet bezig om mijzelf in de geschiedenisboeken te krijgen."

Twee seizoenen op rij een Europese finale winnen met dezelfde club? Roma-coach José Mourinho bleef opvallend nuchter na het behalen van de Europa League-finale gisterenavond. "Ben niet bezig om mijzelf in de geschiedenisboeken te krijgen."

Mourinho en Europese finales: dat is een succesformule. De vorige 5 won hij allemaal, nu staat hij voor een tweede op rij met AS Roma. Toch gaat het volgens de Portugees niet over hem. "Ik ben niet bezig om mij in de geschiedenisboeken van Roma te krijgen. Ik wil deze kinderen (spelers, red.) helpen om belangrijke doelen te bereiken. De jongens verdienen iets speciaals, maar ik weet niet of ik de fans nog meer kan vragen om te doen", aldus de 60-jarige coach voor Sky Sports.

Lorenzo Pellegrini, kapitein van de Romeinen, was na de wedstrijd tegen Leverkusen (0-0) gisteren vol lof over 'The Special One'. "Hij is anders, hij laat je beseffen hoe belangrijk de wedstrijd is. We kwamen hier en iedereen wist wat ze moesten doen. We studeren, we bereiden ons voor en we kijken video’s. Vooral in Europa zie je wat de coach ons brengt. Mourinho is het brein achter onze persoonlijkheid.”

"Iedereen wenst Sevilla succes in finale."

In het kamp van Leverkusen waren ze dan weer niet te spreken over de manier waarop Roma de kwalificatie binnensleepte. Zelfs directeur Simon Rolfes liet zich uit over de speelstijl van de Italiaanse club. "Na ieder schot op doel lag er weer een speler op de grond die afgevoerd moest worden op een brancard omdat ze zo zwaar geblesseerd waren. Ik denk dat iedereen die vandaag in het stadion was veel succes wenst aan Sevilla in de finale. Het is triest dat deze manier van spelen leidt tot succes."

Met amper één schot in de hele wedstrijd en een schamele 28% balbezit haalde de Portugese leermeester weer eens zijn geliefde 'Catenaccio' boven. De coach trekt zich in ieder geval niets aan van de kritiek aan zijn zijn adres. "Het is altijd hetzelfde verhaal: het team dat verliest, gaat op zoek naar een excuus. Terwijl ze omgekeerd hetzelfde zouden doen. Wij weten hoe je moet presteren in dit soort wedstrijden", deelde hij nog een sneer uit naar Leverkusen.

Benieuwd of het in de finale ook zal werken tegen Sevilla, recordkampioen in de Europa League met 6 titels.