Gift Orban over vergelijking met Lamkel Zé én verklaring waarom hij goals 'alleen' viert: "Jullie weten niet wat dat wil zeggen"

Gift Orban heeft een zware jeugd gehad, opgroeiend in de straten van Lagos. Alles wat hij bereikt heeft, is te danken aan het werk dat hij erin stak en de mentaliteit die hij heeft. En dat laatste maakt dat hij soms als 'vreemd' wordt omschreven. Hij legt het echter uit...

Orban heeft veel zelfvertrouwen. Hij vindt van zichzelf dat hij de beste is en dat zegt hij ook. "Dat maakt me beter. En als ik het veld opstap, doe ik dat om mezelf te plezieren", zegt hij in HLN. "Nooit zal ik iets doen om iemand anders te plezieren. Jamais. Als iemand slecht over mij spreekt in een micro voor heel de wereld, dan kan me dat niet schelen."

Zo werd hij onlangs nog vergeleken met Didier Lamkel Zé door analist Wim De Coninck. "N'importe quoi. Die journalist kent mij niet. Hij ziet me spelen en vergelijkt mij met iemand anders. Maar ik heb een puur hart, ik ben een simpele jongen. Ik maak grapjes met iedereen. Ik zorg niet voor problemen. Ik ben niet ingewikkeld."

Dat hij zijn goals alleen viert, zorgt wel voor een bepaalde indruk. "Non, non. Ik heb altijd de persoon bedankt die me de assist gaf. En voor mij is het belangrijk om eerst God te bedanken. Jullie geloven niet, dus jullie weten niet wat dat wil zeggen."