Johan Boskamp heeft een helder idee hoe het dit weekend in play-off 1 zal lopen

Club Brugge-Antwerp en Genk-Union zijn de matchen die zondag op de agenda staan. Dit zou wel eens een cruciaal weekend in de titelstrijd kunnen worden.

KRC Genk lijkt sinds vorig weekend uit de titelstrijd gespeeld te zijn, maar volgens analist Johan Boskamp zal alles na dit weekend te herdoen zijn. Winst van Genk tegen Union is een absolute must voor de Limburgers.

“Dat verwacht ik ook, dat Genk en Union na zondag weer op één punt van Antwerp staan”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg. “Zelf ga ik naar Club-Antwerp kijken. Dat wordt een titanenstrijd.”

Nochtans had Club Brugge vorig weekend eigenlijk al de overwinning kunnen pakken op de Bosuil. “Bij Club zullen ze uit zijn op revanche na de 3-2 in Antwerp, al hadden ze die nederlaag vooral aan zichzelf te danken. Wat mij opviel, was dat Club bij een 1-2-voorsprong drie-vier jongeren inbracht.”

Een zet die Rik De Mil niet had mogen doen. “Dan leg je op dat moment toch een grote verantwoordelijkheid bij die jonkies. Het kan er ook op wijzen dat ze al volop met volgend seizoen bezig zijn. Voor Club staat er naast prestige toch niets meer op het spel.”