Belgische topploegen op zoek naar goede aanvaller kijken best ook eens naar de Kempen: "De weg is nog lang"

Eén van de parels uit onze competitie speelt in de Kempen. Belgische topploegen op zoek naar een goede aanvaller zetten Nene Dorgeles best op hun lijstje met spelers om in de gaten te houden.

Dat bleek ook nog maar eens in de affiche tussen Westerlo en Standard. Twee gevalideerde doelpunten op zijn naam, eentje afgekeurd voor buitenspel. Wat bij elk van deze fases opviel: een werkelijk loepzuivere afwerking. Korte hoek, verste hoek: het maakt de groeibriljant van Westerlo niet uit. Bovendien staat de Malinees garant voor veel beweging. "Ik ben heel tevreden dat ik effectief kon zijn", zegt het jonge talent dat voor ons de man van de match was. "Dat gaat wel hé, twee doelpunten. Man van de match? Dat weet ik niet", blijft Nene bescheiden, met de glimlach op zijn gezicht. "Het is dankzij de ploeg dat ik dit kan doen." Progressie maken De 20-jarige smaakmaker zit inmiddels aan dertien doelpunten. "Ik denk dat het ook voor mij een mooi seizoen is. Het is kwestie van hard te werken en blijven progressie te maken. Want de af te leggen weg voor mij persoonlijk is nog lang." Voor de ploeg wacht er dit seizoen althans niet erg veel meer. Enkel nog de thuiswedstrijd tegen Gent en uitmatch bij Cercle Brugge. "We houden de concentratie en proberen nog de laatste twee matchen te winnen."