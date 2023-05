Elke keer opnieuw: La Liga heeft een groot racismeprobleem... als zelfs de grote baas eerst de speler aanpakt

Een 22-jarige jongen, één van de beste spelers van de wereld op dit moment, die telkens opnieuw racistische kreten over zich heen krijgt... het is anno 2023 nog steeds een probleem. Het lijkt ook alsof Vinicius Junior predikt in de woestijn, want La Liga laat het allemaal gebeuren.

De reactie van competitiebaas Javier Tebas was ook illustratief. Tebas vond het bijvoorbeeld niet kunnen dat Vinicius na de wedstrijd uithaalde naar La Liga omdat er niets gebeurde aan het racisme. Geen steun, geen veroordeling van de feiten. Wel dit:

“Wij hebben geprobeerd om je uit te leggen wat La Liga is en wat wij kunnen doen in geval van racisme, maar je bent op geen van de twee afgesproken data - waar je zelf om had gevraagd - komen opdagen”, schrijft Tebas op Twitter. “Voordat je La Liga bekritiseert en beledigt, moet je jezelf goed informeren, Vinícius. Laat je niet manipuleren en zorg ervoor dat je begrijpt welk werk we samen al hebben gedaan.”

Zes aanklachten, amper gevolg

Dan is de vraag: welk werk. Ja, La Liga dient klacht in bij de plaatselijke rechtbanken telkens er sprake is van racisme. Er kwamen al maar liefst zes aanklachten waarbij er sprake was dat de Real Madrid-ster racistisch bejegend werd. Resultaat: drie zijn er afgewezen, twee zijn in behandeling.

Vinicius is trouwens niet de enige. Een vrouwelijke journalist - wiens microfoon ongeweten nog aan stond - liet bij de voorstelling van Eduardo Camavinga uit over de middenvelder: "Hij is nog zwarter dan zijn pak", zei ze toen ze dacht dat niemand luisterde.

Valencia had zelfs zijn eigen racismegeval. Hun speler, Moucar Diakhaby, werd in april van 2021 door een tegenstander racistisch aangepakt. En toen de nationale ploeg van Marokko in Spanje verbleef, ging een hotelmedewerker los op sociale media:"We serveren ze Ramadan-stront. Hun geloof van shit", viel er onder meer te lezen.

Eigen spelers

Het zit ingebakken in het Spaans voetbal. Terwijl er in hun eigen team waarschijnlijk ook verschillende gekleurde jongens rondlopen, denken ze de tegenstander uit de match te kunnen halen door apengeluiden te maken. Even nadenken wat dat bij de eigen spelers doet, zit er blijkbaar niet bij.

Het is een probleem. En een reactie zoals die van Tebas helpt niet. Als zelfs de baas eerst de spelers veroordeelt, dan heb je een groot probleem. Een omgeving van straffeloosheid. En iets dat dringend aangepakt moet worden.