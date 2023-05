Voorzitter De Witte reageert op nieuwe escapades van Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck liet zich na de match op Cercle Brugge nog eens lekker gaan. Nu had hij het over de financiële toestand bij KAA Gent.

KAA Gent is op zoek naar een investeerder. In het meest ideale scenario zou die er tegen eind juni zijn, maar tot nu toe was er nog niks te horen. Ook niet of er zelfs kandidaten zijn om te investeren in de club.

Hein Vanhaezebrouck liet zich er zaterdagavond nog stevig over uit na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. “Ik ben verknocht aan deze club, ik probeer er het maximale uit te halen. Maar als er niets gebeurt, kan je het niet altijd over de streep blijven trekken. Dan zal Europees voetbal of play-off 1 niet meer lukken”, was hij heel erg duidelijk.

Voorzitter Ivan De Witte zegt dat er geen datum geprikt is wanneer er een investeerder moet zijn. Bovendien moet die ook passen bij het DNA van de club. Het zou dus wel eens een werk van heel lange adem kunnen worden.

“Het is de taak van het bestuur om de club financieel gezond te houden”, klinkt het kort in Het Laatste Nieuws. “En dat op de beste manier, zonder onnodige risico's te nemen. Verder is discretie op zijn plaats voor dergelijke financiële aangelegenheden.”