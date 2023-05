Barcelona-trainer Xavi krijgt banbliksems over zich heen na opvallende uitspraak over Vinicius Jr.

Barcelona-trainer Xavi heeft blijkbaar ook een mening over de rode kaart die Vinicius Junior kreeg tijdens de wedstrijd tegen Valencia. Ook wel de wedstrijd waarin de aanvaller van Real Madrid racistisch bejegend werd. Xavi vindt het raar dat de rode kaart zonder gevolgen bleef.

Na een opstootje kreeg Vinicius rood, maar de Spaanse voetbalautoriteiten beslisten om hem daarvoor niet verder te straffen. "Er was sprake van een overtreding, daarover valt niet te twisten", zei Xavi desgevraagd op de persconferentie na het verloren duel tegen Valladolid.

De Spaanse voetbalbond besliste gisteren om de Braziliaan niet te schorsen na de tik die hij gaf aan tegenstander Hugo Duro. "Ik weet niet of het eerlijk is. Mijn mening is dat het racisme aangepakt moet worden. Maar ik ben verrast dat het rood wordt ingetrokken."

Zo kan hij woensdagavond spelen. Real Madrid speelt een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano en is nog volop in de race voor plek twee in LaLiga.