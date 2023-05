'Dries Mertens heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij Galatasaray'

Dries Mertens maakte vorig jaar de overstap van Napoli naar Galatasaray. En daar lijkt hij ook volgend jaar te blijven.

Dries Mertens verliet vorig jaar na 9 seizoen Napoli. Er lag geen nieuw contract voor hem klaar en Mertens verliet Napoli dan transfervrij voor Galatasaray. In Turkije kreeg Mertens een contract voor één seizoen.

Mertens beleefde er een goed seizoen en scoorde 7 keer in 31 wedstrijden en gaf ook 4 assists. In Turkije zijn ze dan ook tevreden over Mertens. Volgens Nicolo Schira werd Mertens daarvoor dan ook beloond.

De Belg zou een contract voor één seizoen hebben getekend, tot eind volgend seizoen. Op het einde van dat contract zal Mertens 37 zijn, wellicht daarom dat hij maar voor één seizoen heeft bijgetekend.