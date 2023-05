LaLiga wil meer macht naar zich toetrekken

Vorig weekend kreeg Vinicius Junior van Real Madrid een hele hoop racistische beledigingen naar zijn hoofd van de supporters van Valencia. LaLiga wil nu meer macht om dit aan te pakken.

De voorzitter van LaLiga, Javier Tebas, wil dat ze meer macht krijgen van de Spaanse overheid om racisme aan te pakken. “Wat we willen, is de macht om meer dingen te doen”, vertelde Tebas donderdag. “Met die macht zijn we ervan overtuigd dat dit binnen enkele maanden opgelost is.”

LaLiga wil van de politiek meer bevoegdheden bekomen om dit probleem aan te pakken. “We vragen dat de Spaanse voetbalbond en LaLiga de gepaste bevoegdheden krijgen.” Al gaf hij ook toe dat hij dit verzoek al veel vroeger had moeten doen en niet wachten tot het helemaal de spuitgaten uitloopt zoals nu.