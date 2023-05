Slecht nieuws voor Bilal El Khannouss, Union- en Gentspeler krijgen wel goed nieuws bij Marokko

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui heeft zijn selectie bekend gemaakt voor enkele aankomende matchen van Marokko. Daarbij is er geen plaats voor Bilal El Khannouss.

Bilal El Khannouss was op het WK een van de verrassing in de selectie van Marokko. In de kleine finale tegen Kroatië kreeg El Khannouss ook een kans in de basis. Maar voor de komende twee interlands is hij er niet bij.

Op 17 juni neemt Marokko het in een kwalificatiematch op tegen Zuid-Afrika, op 21 juni speelt het een oefenmatch tegen Kaapverdië. De afwezigheid van El Khannouss wijst er wellicht op dat hij een rol krijgt op de Africa Cup voor beloften.

Kandouss en Tissoudali er wel bij

In de selectie van Marokko zijn wel twee andere spelers uit de Jupiler Pro League aanwezig. Ismaël Kandouss van Union is één van twee nieuwe spelers in de selectie van Marokko.

Daarnaast is ook Tarik Tissoudali opnieuw geselecteerd. Hij moest het WK missen door een knieblesssure, maar is ondertussen weer helemaal fit en krijgt opnieuw het vertrouwen van bondscoach Regragui.