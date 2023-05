Bayern München op het nippertje toch nog kampioen, maar grijpt meteen hard in met heuse ontslagronde

Bayern München heeft op het nippertje dan toch nog de titel gepakt in Duitsland. Maar in de bestuurskamers leidde dat meteen tot enkele ontslagen.

Meteen nadat Bayern München op het nippertje nog de titel pakte in Duitsland lekte er uit dat zowel algemeen directeur Oliver Kahn als sportief directeur Hasan Salihamidžic aan de deur werden gezet.

Zo'n uur na de match bevestigde Bayern München zelf het nieuws. Jan-Christian Dreesen, die actief was als financieel directeur, wordt de opvolger van Kahn. Kahn zelf was niet aanwezig in Köln, dat had de club hem verboden stelde hij op sociale media.

Kahn was sinds 1 juli 2021 CEO van Bayern, maar moet na iets minder dan 2 jaar dus opstappen. Salihamidžic was sinds 2017 in dienst, wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.

Het rommelde al het hele seizoen bij Bayern. Trainer Nagelsmann werd ontslagen en het leek erop dat het voor het eerst in meer dan 10 jaar geen prijs zou pakken. Dat het toch nog de titel pakte veranderde niets meer aan het ontslag van Kahn en Salihamidžic.

Oliver Kahn has been dismissed as FC Bayern CEO right after winning the title. Dreesen will be the new club’s CEO. 🚨🔴 #FCBayern



Kahn was not in attendance today for Köln-Bayern final, title game. pic.twitter.com/FrnYvGRfZ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023