De AC Milan-Belgen verzekeren zich van een Champions League-ticket na een felbevochten topper

AC Milan heeft met 0-1 op het veld van Juventus gewonnen. Zo verzekerde het zich van de Champions League.

Op de voorlaatste speeldag moest AC Milan nog naar Juventus. Het had aan minstens een gelijkspel genoeg om de Champions League te halen.

Tegen Juventus was dat geen gemakkelijke opdracht. Het lag in het begin van de wedstrijd onder en de meeste kansen waren voor de thuisploeg, maar kort voor de rust kwam Milan toch op voorsprong. Olivier Giroud kopte een voorzet van Davide Calabria binnen.

In de 2e helft kwam Alexis Saelemaekers Junior Messias vervangen. Hij moest mee het evenwicht herstellen en kreeg al snel een paar mogelijkheden, maar zijn schoten werden ofwel afgeblokt, ofwel door Wojciech Szczesny gered. In de slotminuten mocht Divock Origi doelpuntenmaker Giroud nog komen vervangen en het bleef uiteindelijk 0-1. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx bleven op de bank.

Dankzij de zege verstevigde Milan zijn 4e plaats en heeft het 6 punten voorsprong op Atalanta. Ook is Milan zeker van de Champions League volgend seizoen. Juventus blijft 7e staan met 59 punten. Het is nog met Atalanta (61 punten) en AS Roma (60) in strijd voor de overige Europese tickets.