🎥 Oei! Rode Duivel maakt catastrofale fout op slotspeeldag Premier League

Roméo Lavia wordt normaal gezien als een goed uitvoetballende verdedigende middenvelder. Hier ging hij echter serieus de mist in.

De 19-jarige Rode Duivel kwam na tien minuten de bal opvragen tussen zijn twee centrale verdedigers, om vervolgens een dramatische breedtepas te versturen. Diogo Jota pakte het cadeautje maar al te graag uit: 0-1 voor Liverpool.

De knotsgekke wedstrijd tussen Southampton en Liverpool eindigde op 4-4. Voor beide ploegen was de laatste speeldag van geen tel meer: The Saints waren al zeker van de degradatie, The Reds zeker van een vijfde plek en dus een ticket voor de Europa League volgend seizoen.

Afscheid in mineur voor de Belgische middenvelder? Lavia wordt gelinkt aan onder meer Chelsea, Arsenal en Manchester United en aast zelf ook op een vertrek bij Southampton. Erik ten Hag heeft nog een bijter op het middenveld nodig die de bal komt opvragen en als 'lage' spelmaker zou kunnen spelen. Laten we hopen dat de Nederlandse coach dit dus niet gezien heeft...