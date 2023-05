Mbappé doet nu al verrassende uitspraak over toekomst: "Ik ben de beste speler"

Verwacht werd dat er deze zomer weer een strijd zou uitbreken om de handtekening van Kylian Mbappé. Ploegen als Real Madrid willen hem immers al langer weghalen bij PSG. De Franse superster heeft daar nu al duidelijkheid over geschept.

Mbappé werd gisteren voor de vierde keer op rij verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. Bij PSG heeft hij nog een contract tot 2025 en daar had hij iets over te zeggen richting geïnteresseerde ploegen.

Hij zal volgend seizoen immers nog bij de Franse topclub spelen, zei hij met klem. “Volgend jaar speel ik bij PSG. Ik ben hier zeer tevreden. Ik ben de beste speler, dat is het belangrijkste. Ik lig hier nog onder contract, dus ik blijf hier.”