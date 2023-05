De Turkse kampioen is gekend en er mag een Rode Duivel vieren!

Galatasaray SK is de landskampioen van Turkije. Dries Mertens en ploegmaats wonnen vanavond met 1-4 bij MKE Ankaragücü. Voor de aanvaller is het de eerste titel in zijn carrière.

Dries Mertens heeft er 36 lentes (!) op moeten wachten, maar de 109-voudig Rode Duivel mag vanavond zijn eerste titel uit zijn carrière vieren. Een 1-4-overwinning bij MKE Ankaragücü was genoeg voor Galatasaray SK om te vieren. De Turkse grootmacht doorbreekt op deze manier een droogte van vier seizoenen. Het is titel nummer 23 voor Cim Bom Bom. Mertens hoopt er volgend seizoen alvast een tweede aan toe te voegen. İyiler sonunda mutlaka kazanır…💛❤️



🇹🇷 Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü #ŞampiyonGalatasaray! 🏆 pic.twitter.com/NtIBioJAT0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023 ŞEN OLA CİMBOM ŞEN OLA!!!! 💛❤️#ŞampiyonGalatasaray #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/mZfndVRwRx — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023