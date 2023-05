Lois Openda te groot geworden voor Lens? Hij heeft zelf een mening na 20 doelpunten

Dit seizoen kwam de ex-speler van Club Brugge via Vitesse naar RC Lens voor zo'n tien miljoen euro. Nu lijkt hij al veel te groot voor die club.

Met 24 doelpunten in alle competities was hij bij Vitesse Arnhem al een absolute topper afgelopen seizoen.

Maar ook in de Ligue 1 heeft hij meteen laten zien dat hij over heel veel kwaliteiten beschikt en ook bij RC Lens is hij heel stevig op dreef.

Meteen gelanceerd

In de eerste maanden was hij meteen gelanceerd. Hij kon eind augustus tegen Monaco zijn eerste van het seizoen maken, de drie weken nadien dikte hij tot drie keer toe aan.

Natuurlijk was het bij momenten wat aftasten en er waren ook wel een aantal aanpassingsproblemen. En toen kwam er vlak voor het WK de hattrick tegen Toulouse.

Het WK was een teleurstelling voor Openda en de Belgen in het algemeen, maar daarna begon hij steeds meer zijn streng te trekken.

Lens zette de achtervolging in op PSG, maar na nieuwjaar kwam er een minder moment voor Openda en de rest van de club.

20 doelpunten

Toch bleef hij ondanks een paar keer een bankzitterstatuut hard werken en uiteindelijk toch de weg door te zetten naar de top.

Uiteindelijk eindigde hij op twintig doelpunten, waarvan 11 in de laatste 11 wedstrijden. Toch wel stevige cijfers om mee te eindigen.

En dus is de vraag: is Openda niet te groot geworden voor Lens? Ok, er is volgend jaar (voor het eerst in meer dan twintig jaar) nog eens voetbal in de Champions League bij de Noord-Franse club. Maar dan nog ...

Openda zelf wil graag blijven en heeft geen dringende noodzaak om te verkassen. Hij ligt er nog tot 2027 onder contract en is nog steeds maar 23 jaar.