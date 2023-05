Neymar, wat heb je nu weer gedaan? Braziliaanse ster heeft het na dit weekend helemaal verkorven bij PSG

Neymar heeft het helemaal verkorven bij (de fans van) PSG. De Braziliaan is allerminst de populairste in Parijs, maar de spreekwoordelijke druppel lijkt na dit weekend in de emmer te zijn gevallen.

PSG kroonde zich afgelopen zaterdag opnieuw tot Frans landskampioen. Een gelijkspel op het veld van RC Strasbourg was voldoende om de titel binnen te halen. Neymar stond door een blessure niet op het veld. Al stuurde de Braziliaan ook zijn kat naar de festiviteiten. Neymar gaf de voorkeur om de GP van Monaco in de Formule 1 ter plaatse te gaan volgen. Op zich geen probleem - die wedstrijd vond afgelopen zondag plaats - om dat te doen, maar de Goddelijke Kanarie verkoos de kwalificaties op zaterdag ook meteen boven het titelfeest van PSG. Zoektocht loopt niét van leien dakje L'Equipe weet dat de Braziliaan zijn laatste krediet bij (de fans van) PSG op die manier heeft verspeeld. Neymar is op zoek naar een nieuwe club, maar die zoektocht verloopt allerminst zoals gewenst. Hij bood zichzelf al aan bij FC Barcelona en Manchester United. Zonder succes.