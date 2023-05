Na leermeester, valt ook leerling in de prijzen: "Voel me verbonden met de spelers"

Vincent Kompany is verkozen tot Trainer van het Jaar in de Championship. Na leermeester Pep Guardiola, valt nu dus ook leerling Kompany in de prijzen.

Twee kampioenen. Zowel collectief, als individueel. Guardiola als Premier League-trainer van het Jaar, Kompany als Championship-trainer van het Jaar. De Belgische hoofdcoach van kampioen Burnley troefde Michael Carrick (Middlesbrough), Paul Heckingbottom (Sheffield United), Rob Edwards (Luton) en Mark Robins (Coventry) af, en mag zich de beste coach van de Engelse tweede klasse noemen.

"Als staf zijn we hard blijven werken. Ik voel me nog steeds verbonden met de spelers, kan me inleven in hun situatie. Ik maak ook fouten, daar leren we uit. Maar ik ben best tevreden met waar ik nu sta", roemde de 37-jarige Belg vooral zijn spelers.

Met een straatlengte voorsprong werd Burney dit seizoen kampioen in de Championship. Ook Sheffield United en Luton Town wisten de promotie naar de Premier League veilig te stellen.